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Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temasta bulunulduğunu açıkladı. Görüşmelerde, diplomatik misyonların güvenliği ve Rus vatandaşlarının durumu ele alındı.

Suriye'deki Esad rejiminin en önemli destekçisi Rusya, ülkedeki geçici hükümetle temas kurdu. Rus lider Putin'in, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle görüştüklerini bildirdi.

ŞAM'DAKİ SİYASİ KOMİTEYLE BİR OTELDE GÖRÜŞÜLDÜ

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü." dedi.

RUSYA, VERİLEN SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYOR

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi. Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

RUS ASKERİ ÜSLERİ SURİYE TOPRAKLARINDA KALACAK

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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