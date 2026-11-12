Rusya Soruşturma Komitesi, Puşkin'de araç patlamasında 1 askerin öldüğünü açıkladı

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Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg'da bir askerin araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, şehrin Puşkin bölgesinde bir askeri araçta patlama meydana geldiği belirtildi.

Bir askerin ölümüne yol açan patlamanın ardından cinayet soruşturması başlatıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin ve kriminal uzmanların olay yerinde inceleme yaptığı, gerekli adli incelemelerin planlandığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA