Rusya Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da Kutlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, Rusya Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı. Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ve çok sayıda yabancı misyoner katıldı.

(ANKARA) - Rusya Silahlı Kuvvetler Günü, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki resepsiyon resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, askeri ataşe ve siyasetçinin katıldığı resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kafkasya Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, konuklara katıldıkları için teşekkür etti.

