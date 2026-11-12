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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de 4 fabrika, Karadeniz'de 3 gemi vurulduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Kiev ve Kiev bölgesinde İHA'larla katı roket yakıtı üreten 4 fabrika, Jitomir'de trafo merkezi ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan 3 gemi vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile katı roket yakıtı üreten 4 fabrikanın vurulduğu kaydedildi.

Jitomir bölgesinde de askeri sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan trafo merkezinin hedef alındığı bildirilen açıklamada, Karadeniz'de askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA'ların kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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