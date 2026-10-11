Rusya Savunma Bakanlığı, Çernomorsk'a giden askeri yüklü geminin vurulduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki bir lojistik merkezini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, bugün gündüz saatlerinde Ukrayna'da lojistik merkezler, liman altyapı tesisleri ve ülkeye askeri yük taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Nikolayev bölgesindeki Ternovka yerleşim biriminde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için askeri ve çift kullanımlı yüklerin depolanmasında kullanılan lojistik merkezin vurulduğu ifade edilen açıklamada, Çernomorsk Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu bilgisi verildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise yerel saatle sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve civarı olmak üzere farklı bölgelerde 112 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA