Rusya Savunma Bakanı Belousov Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov'a birlik komutanları, temas hattındaki durum ve birliklerin eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.