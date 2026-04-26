Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Kore'de

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gittiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang'a giden Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol tarafından başkentteki havalimanında karşılandı.

Belousov, çalışma ziyareti kapsamında, Kuzey Kore'nin üst düzey liderliği, Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ile görüşmeler yapacak ve anma etkinliklerine katılacak.

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kasım 2024'te Pyongyang'a yaptığı ziyaret kapsamında, Kuzey Koreli mevkidaşı No Kwang-chol ile bir araya gelmiş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti.