Haberler

Rusya, Polonya'nın İrkutsk Konsolosluğu'na Verilen İzni Geri Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın İrkutsk'taki konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, karşılıklı mütekabiliyet gereği geri çekme kararı aldığını açıkladı. Bu hamle, Polonya'nın Gdansk'taki Rus Konsolosluğu'nu kapatma kararına yanıt olarak gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın ülkedeki İrkutsk'ta bulunan son konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin bakanlığa çağrılarak kendisine nota verildiği belirtildi.

Notanın, Polonya'daki Rusya'ya ait Gdansk'taki konsolosluğun kapatılması nedeniyle verildiği aktarılan açıklamada, "Rus tarafı da Polonya'ya ait İrkutsk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gdansk'taki Rus Konsolosluğu'nun "anlamsız bir gerekçe ve düşmanca bir tavır" nedeniyle kapatıldığı değerlendirmesi yer alırken, "Buna karşılık, Rusya topraklarında bulunan son Polonya Konsolosluğu da kapatılmış olacaktır." denildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gdansk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, ülkede yaşanan demir yolu sabotajına yanıt olarak geri çekme kararı aldığını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu kararı eleştirerek, "Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur." demişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.