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Rusya, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan geminin İHA'yla vurulduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki lojistik merkezleri, liman ve ulaşım altyapısı ile iletişim merkezlerine gece İHA'larla saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de Vodafone veri merkezi, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan gemi ve depolar vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezleri, liman ve ulaşım altyapısı, iletişim merkezleri ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere İHA'larla saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kiev'de Ukrayna ordusuna mobil iletişim ve yüksek hızlı internet hizmeti sağladığı, ayrıca istihbarat verilerinin aktarımında kullanıldığı bilgisine yer verilen Vodafone şirketine ait veri işleme merkezinin vurulduğu ifade edildi.

Kiev bölgesindeki Krasilovka'da, Batı'dan sağlanan askeri yardımın depolanması ve dağıtımında kullanılan "Zalmer Group" lojistik merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Nikolayev'de (Mıkolayiv) İHA'lar ve bunlara ait savaş başlıklarının bulunduğu iki deponun vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Odessa bölgesindeki İlyiçovka'da FPV önleme araçlarının depolandığı "Dron Kalinş" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedildi.

Kiliya Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerine bağlı "Vostok" Deniz Üssü karargahı, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisine ait üs noktası, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen askeri malzemelerin bulunduğu 4 depo ile iskele altyapısının hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, "Odessa Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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