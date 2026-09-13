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Rusya'nın vurduğu Ukrayna'ya ait trenin hemen önündeki trende Merz'in danışmanının da seyahat ettiği belirtildi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dış ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter ile Yeşiller Partisi milletvekili ve Alman-Ukrayna Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Robin Wagener'in, Polonya sınırı yakınlarında Rusya insansız hava araçlarının (İHA) saldırı düzenlediği trenin hemen...

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dış ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter ile Yeşiller Partisi milletvekili ve Alman-Ukrayna Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Robin Wagener'in, Polonya sınırı yakınlarında Rusya insansız hava araçlarının (İHA) saldırı düzenlediği trenin hemen önünde seyahat eden başka bir trende bulundukları bildirildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, İHA tehdidi nedeniyle durdurulan trende, Merz'in en yakın danışmanlarından biri olan Günter Sautter'in de bulunduğu dile getirildi.

Sautter'in, Rusya ile olası barış müzakereleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hükümetiyle görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve İtalya'dan gelen güvenlik danışmanlarıyla birlikte Kiev'de bulunduğu ve Yalta Avrupa Stratejisi konferansına da katıldığı kaydedildi.

Wagener ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah saldırının gerçekleştiği aynı güzergahta trenle seyahat ettim." ifadesini kullandı.

Saldırının videosunu da paylaşan Wagener, "Bazen, Rus teröristler saldırıya karar verdikten sonra, güvenli bir şekilde geçip geçemeyeceğinize şans karar verir. Rusya, Avrupa'nın güvenliği için muazzam bir tehlike oluşturuyor. Aramızdan hala çok fazla kişi bunun farkında değil." görüşüne yer verdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının, Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini aktardı.

Rus İHA'ların, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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