Haberler

Ukrayna: Rusya, 56 füze ve 675 SİHA ile saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği hava saldırılarında 56 füze ve 675 SİHA kullandığını duyurdu. Kiev'de en az 23 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rus ordusunun farklı tipte 56 füze ve 675 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye füze ve SİHA'larla yoğun hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hipersonik, balistik ve seyir gibi farklı tipteki 56 füzenin gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, "İtalmas" ile "Gerbera" ve "Şahed" gibi 675 SİHA'nın da kullanıldığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince 41 füze ve 652 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, diğer füze ve SİHA'ların Ukrayna'daki 24 farklı noktaya isabet ettiği bilgisi verildi.

Kiev'e düzenlenen saldırıda en az 23 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece düzenlediği saldırılarda Kiev'i de hedef aldığını açıkladı.

Saldırı sonucu mevcut bilgilere göre 23 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, kentin Darnitskiy semtinde saldırı nedeniyle yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı