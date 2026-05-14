Ukrayna: Rusya, 56 füze ve 675 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun farklı tipte 56 füze ve 675 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye füze ve SİHA'larla yoğun hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hipersonik, balistik ve seyir gibi farklı tipteki 56 füzenin gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, "İtalmas" ile "Gerbera" ve "Şahed" gibi 675 SİHA'nın da kullanıldığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince 41 füze ve 652 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, diğer füze ve SİHA'ların Ukrayna'daki 24 farklı noktaya isabet ettiği bilgisi verildi.

Kiev'e düzenlenen saldırıda en az 23 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece düzenlediği saldırılarda Kiev'i de hedef aldığını açıkladı.

Saldırı sonucu mevcut bilgilere göre 23 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, kentin Darnitskiy semtinde saldırı nedeniyle yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.