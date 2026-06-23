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Ukrayna: Rusya'nın hava saldırıları sonucu 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı. Zelenskiy, Kriviy Rig saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, ülkenin farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenledi.

Kriviy Rig kentine yapılan füzeli saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, en az 23 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan hava saldırıları sonucu 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Zelenskiy'den Kriviy Rig saldırısına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Kriviy Rig'e düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun, kentte sivil altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik Moskova'ya defalarca çağrı yaptıklarını, Rusya'nın ise saldırıları sürdürerek cevap verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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