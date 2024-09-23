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Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısında 16 Yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya şehrine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi yaralanırken, birçok binada hasar meydana geldi. Saldırılarda, biri 15 yaşında olmak üzere sivil yaralılar bulunuyor.

- Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı 16 yaralı

ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 16 kişi yaralandı, çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrini hedef aldı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, Rusya'nın şehre ve çevresine en az 7 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda biri 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 sivilin yaralandığını söyledi. Fedorov, saldırılar sonucu 13 apartmanda, bir eğitim kurumunda, arabalarda ve konutlarda hasar meydana geldiğini ifade etti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay yerine gelen ekipler hasar alan binalarda yaşayanları tahliye etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın ayrıca Sumy bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısında 16 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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