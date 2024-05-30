Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın Progress MS-27 İnsansız Kargo Aracı Uzaya Fırlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Progress MS-27 insansız kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Fırlatma anı canlı yayınlandı ve yabancı turistler tarafından izlendi. Progress MS-27, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamını desteklemek için 2,5 ton yük taşıyor ve 1 Haziran'da istasyona ulaşması planlanıyor.

Rusya'nın Progress MS-27 insansız kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Progress MS-27 insansız kargo aracının uzaya fırlatılma anı, Rusya'nın Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayınlandı.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 12.42'de gerçekleştirilen fırlatma anını çok sayıda yabancı turist yerinde izledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamını desteklemek için yaklaşık 2,5 ton yük götüren Progress MS-27'nin 1 Haziran'da istasyona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Baykonur Uzay Üssü Kazakistan turist Rusya Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title