Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü ve 6 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine saldırı düzenlediğini belirtti.

Lisak, saldırıda kentin altyapısının hedef alındığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Odessa'ya yapılan saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.