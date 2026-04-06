Rusya'nın Novorossiysk Kentine İha Saldırısı: 8 Yaralı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki çocuk da bulunuyor. Saldırıda altı apartman ve iki müstakil ev hasar gördü.

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Novorossiysk kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, aralarında müstakil bir evde yaşayan iki çocuğun da bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kentteki durumu "son derece ciddi" diye nitelendiren Kondratyev, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda altı apartman, iki de müstakil evin hasar gördüğünü, ayrıca bazı işyerlerinin çevresinde de enkaz parçalarına rastlandığını ifade etti.

Bölgenin pazar sabahından bu yana yoğun bir İHA saldırısı altında olduğunu bildiren vali, saldırıları engelleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlardan birine ev sahipliği yapıyor. Kentte yolcu ve yük terminalleri ve petrol yükleme limanının yanı sıra Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait bir deniz üssü de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
