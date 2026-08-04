Wildberries Deposuna İHA Saldırısı: Yangın Çıktı

Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Leningrad bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde bulunan Krasnıy Bor'daki lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tesiste mevcut ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de bugün yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü ve bir depoda yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA