Kirov'da işletmeye füze saldırısı: Yaralılar var

Rusya'nın Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, şehirdeki bir işletmeye füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Sokolov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kirov'da bir işletmeye füze saldırısı düzenlendiğini ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Zarar görenlere tıbbi yardım sağlandığı bilgisini paylaşan Sokolov, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Kirov Bölgesi Terörle Mücadele Komisyonunun, sosyal medya da dahil herhangi bir basın kaynağında saldırılara dair görüntü paylaşılmasını yasaklayan bir karar aldığına dikkati çeken Sokolov, bölge sakinlerinden buna uymalarını istedi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kirov şehrinde savunma sanayisi için üretim yapan bir şirkete ait olduğu belirtilen binadan dumanların yükseldiğine dair görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA