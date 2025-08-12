Rusya'nın Hava Saldırısında 1 Ölü, 11 Yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bir askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıya yönelik detaylar verildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bir askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece ülkeye 4 balistik füzesi ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Hava savunma kuvvetlerince 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırının Kara Kuvvetleri komutanlığına bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
