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Rusya'nın Harkiv'deki Mağazaya Saldırısı: En Az 2 Ölü, 24 Yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu en az 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının sivil tesislere yapıldığını belirtti. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil tesislere saldırdığını belirtti.

İnşaat malzemeleri satılan mağazanın vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, mağazanın içinde çok sayıda çalışan ve ziyaretçinin bulunduğunu kaydetti.

Zelenskiy, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, olay yerinde tüm acil servislerin çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini belirterek, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sinegubov, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, içeride yüzlerce kişinin olabileceğini ve can kaybının artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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