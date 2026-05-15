Rusya'nın Belgorod Bölgesinde İha Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Belgorod operasyon merkezinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Grayvoronsky ilçesine bağlı Golovçino köyünde bir İHA'nın konuta isabet etmesi sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise şarapnel parçalarıyla yaralandı.
Şebekinsky ilçesinin Berşakovo köyüne düzenlenen bir diğer İHA saldırısında ise 2 kişi daha yaralandı.
Saldırıların bölge genelindeki çeşitli yerleşim yerlerindeki konutlarda, ticari tesislerde ve araçlarda maddi hasara neden olduğu belirtildi.