Rusya'nın Belgorod Bölgesinde İha Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırılar konut, ticari tesis ve araçlarda maddi hasara yol açtı.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Belgorod operasyon merkezinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Grayvoronsky ilçesine bağlı Golovçino köyünde bir İHA'nın konuta isabet etmesi sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Şebekinsky ilçesinin Berşakovo köyüne düzenlenen bir diğer İHA saldırısında ise 2 kişi daha yaralandı.

Saldırıların bölge genelindeki çeşitli yerleşim yerlerindeki konutlarda, ticari tesislerde ve araçlarda maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
