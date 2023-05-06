Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Zafer Günü' kutlandı

RUSYA'nın n Ankara Büyükelçiliği'nce '9 Mayıs Zafer Günü' kutlamaları kapsamında 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi, 2'nci Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşındı.

Büyükelçi Yerhov, "Katettiğimiz mesafe küçük ve sembolik olabilir, ancak abartmadan söyleyebilirim ki, etkinliğimizin önemi çok büyük ve aynı zamanda da bazı açılardan sembolik. Bu, denildiği gibi, nesiller arasındaki, yani Büyük Vatan Savaşı'nın cephelerinde savaşanlar ve düşmana karşı zafer kazananlar ile şu anda yaşayanlar, atalarının eşi görülmemiş cesaretini hatırlayanlar ve bu kutsal bilgiyi çocuklarına ve torunlarına aşılayanlar arasındaki canlı bir bağlantıdır. Bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Zafer Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı. (DHA)