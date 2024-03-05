Rusya Müslümanları Hizmet Madalyası AA'ya Verildi

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi, Rusya- Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine katkısı nedeniyle Anadolu Ajansını (AA) Rusya Müslümanları Hizmet Madalyası ile ödüllendirdi.

Moskova Merkez Camisi kompleksindeki idare binasında yapılan törende Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine katkısı ve uzun yıllardır Rusya Müslümanları hakkında önemli olayları haberleştirmesi nedeniyle AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura'ya Rusya Müslümanları Hizmet Madalyası verildi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'in imzası ile hazırlanan madalya, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov tarafından takdim edildi.