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Moskova'ya bir haftada 1455 İHA saldırısı

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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, son bir haftada kente 1455 İHA ile saldırı düzenlendiğini, 50'sinin kent sınırlarında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece 494 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin bir haftada 1455 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Son bir haftada çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "22 Ağustos saat 08.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 1455 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 50 İHA Moskova kenti sınırlarında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin ayrıca, gece Moskova'ya doğru uçan 13 İHA'nın da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 494 İHA'nın, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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