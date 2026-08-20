Moskova'ya 250 İHA Saldırısı: 28'i Düşürüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 250 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 28 İHA bölge üzerinde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA