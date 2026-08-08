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Moskova'ya haftada 1984 İHA saldırısı

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son bir haftada Ukrayna'dan Moskova bölgesine 1984 insansız hava aracının (İHA) gönderildiğini bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son bir haftada Ukrayna'dan Moskova bölgesine 1984 insansız hava aracının (İHA) gönderildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ağustos saat 08.30'dan 8 Ağustos saat 08.30'a kadar Ukrayna'dan Moskova bölgesine doğru 1984 İHA'nın uçtuğunu belirtti.

İHA'ların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince bölgeye uzak noktalarda etkisiz hale getirildiğini kaydeden Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 82 İHA'nın da imha edildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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