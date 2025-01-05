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Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçti. Moskova da saldırıyı doğrularken, Putin'in ani karşı saldırısı sonrası en gözde generalini bölgeye gönderdiği iddia edildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiği bildirildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.

"RUSLAR ÇOK ENDİŞELİ"

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MOSKOVA DA DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı da birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 09.00 civarında, Rus askeri birliklerinin Kursk bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna ordusunun 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.

"UKRAYNA BİRLİKLERİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Rus Kuzey askeri birlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

PUTİN GÖZDE GENERALİ GÖNDERDİ

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, ani karşı saldırının ardından Rusya'nın en üst düzey generallerinden birini Kursk bölgesine gönderdiğini yazdı. Habere göre, Savunma Bakanı Yardımcısı General Yunus-Bek Yevkurov bu sabah Kursk'a doğru yola çıktı. Bölgedeki operasyonları bizzat denetleyeceği iddia edilen Yevkurov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en gözde generallerden biri olduğu belirtildi.

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

yiyin birbirinizi hep müslüman oluyo

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Kaşınıyo amerkan köpeği

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Haber Yorumlarıhasan polat:

iŞGALCİLERE karşı UKRAYNA bizim dostumuz .

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

zelenski rahat dur, hasımlarını sevindirme Putin'in Ne işi var onların rusyanın burnunun dibinde

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Haber YorumlarıQuantum:

2025 çok şeye gebe. Amerika-iran, çin-tayvan meselesi ortalığı dahada karıştırıcak

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Biden gitmeden dünyayı kan gölüne çevirecek anlaşılan.Bidendan sonra işler iyice değişecek

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Haber Yorumlarıemre null:

insanoğlunun en iyi yaptığı şey savaşmak kavga etmek yuce Allah da bakti insan bu kadar kavgaci korkmuyor seviyor kanı acıyı o kadar alem icinee insanı cinlerle beraber cehenme aday bir varlık yaptı Kuranda biz emaneti dağlara göklere yerlere tüm alemlere teklif ettik hepsi basaramayabilirim tasiyamayabilirim korkusuyla kabul etmedi ama insan onu aldı yüklendi cunku cok zalim çok cahildir şimdi putin çok mu cesaret esir düşse korkudan ödü kopar ama tabbi etrafında onlarca koruma saray ve takım elbise olduğu için kendini birsey sanıyor bu savas başlatan liderler o kadar cesursa cephede savasinlar da görelim olan garibanlara oluyor malesef

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Rus karıları ukranya karılarından daha güzel :)

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