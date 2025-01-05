Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiği bildirildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.

"RUSLAR ÇOK ENDİŞELİ"

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MOSKOVA DA DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı da birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 09.00 civarında, Rus askeri birliklerinin Kursk bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna ordusunun 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.

"UKRAYNA BİRLİKLERİNİN YOK EDİLMESİNE YÖNELİK OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Rus Kuzey askeri birlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

PUTİN GÖZDE GENERALİ GÖNDERDİ

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, ani karşı saldırının ardından Rusya'nın en üst düzey generallerinden birini Kursk bölgesine gönderdiğini yazdı. Habere göre, Savunma Bakanı Yardımcısı General Yunus-Bek Yevkurov bu sabah Kursk'a doğru yola çıktı. Bölgedeki operasyonları bizzat denetleyeceği iddia edilen Yevkurov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en gözde generallerden biri olduğu belirtildi.