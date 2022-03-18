Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

- Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

KRAMATORSK - Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23 gündür sürdürüyor. Rus ordusu bu kez ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, "Ruslar Kramatorsk şehrine bombalı saldırı düzenledi. Bombalar bir apartmana ve bir kamu binasına isabet etti. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Vali Krilenko, "Ruslar, ordular arası dürüst bir savaş sürdürmüyorlar. Ondan dolayı sivilleri hedef alıyorlar. Cezalarını çekecekler" ifadelerini kullandı.

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title