Rusya: Japonya Ukrayna'ya Silah Sağlarsa Sert Şekilde Karşılık Vereceğiz

MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Japonya'nın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sağlamaya başlaması halinde Rusya'nın sert şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Zaharova çarşamba günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Tüm bunlar, Ukrayna'da bir çözümün sağlanması ihtimalini daha da geriye götürüyor" dedi.

Sözcü, Japon liderlerin Kiev yönetimine ölümcül silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye yönelik her türlü girişiminin Rusya tarafından düşmanca eylem olarak değerlendirileceğini belirterek, bu tür adımların kaçınılmaz olarak sert misillemelere yol açacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua