Haberler

Rusya: Japonya Ukrayna'ya Silah Sağlarsa Sert Şekilde Karşılık Vereceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Japonya'nın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sağlaması durumunda Moskova'nın sert bir yanıt vereceğini açıkladı. Bu adımların olası misillemelere neden olabileceğini belirtti.

MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Japonya'nın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sağlamaya başlaması halinde Rusya'nın sert şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Zaharova çarşamba günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Tüm bunlar, Ukrayna'da bir çözümün sağlanması ihtimalini daha da geriye götürüyor" dedi.

Sözcü, Japon liderlerin Kiev yönetimine ölümcül silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye yönelik her türlü girişiminin Rusya tarafından düşmanca eylem olarak değerlendirileceğini belirterek, bu tür adımların kaçınılmaz olarak sert misillemelere yol açacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

