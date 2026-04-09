Haberler

Rusya: Japonya ile İlişkiler Hiç Olmadığı Kadar Kötü Bir Seviyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya ile ilişkilerin tarihi bir dip noktasına ulaştığını belirtti ve Japonya'nın Ukrayna ile işbirliği yapmasını protesto etti.

MOSKOVA, 9 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya- Japonya ilişkilerinin tarihte hiç olmadığı kadar kötü bir seviyeye gerilediğini belirtti.

Bakanlık, bir Japon şirketi ile Ukraynalı muharebe amaçlı insansız hava aracı (İHA) geliştiricisi arasında işbirliği yapıldığının bildirilmesi üzerine Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Muto Akira'yı bakanlığa çağırarak konuya ilişkin protestolarını iletti.

Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarda İHA'ları kullanmaya devam ettiğini vurgulayan bakanlık, bu nedenle söz konusu işbirliğinin hem açık şekilde düşmanca bir eylem hem de Rusya'nın sivillerin korunması gibi güvenlik çıkarlarına zarar veren bir girişim olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Japonya ile ikili ilişkilerdeki mevcut durumun, Japon kabinesinin de benimsediği "Tokyo'nun dostça olmayan politikalarının" bir sonucu olduğunu kaydeden bakanlık, Japonya'nın hükümetler arası diyaloğu yeniden başlatmak istemesi durumunda, bunu sözlerle değil, somut eylemler ve pratik adımlarla göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

