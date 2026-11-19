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Rusya, İran ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcilikleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'daki nükleer tesislerde denetimlerine yeniden başlayabilmesi için İran'a saldırı veya saldırı tehditlerinin sona ermesi gerektiğine dair ortak bildiri yayımladı.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan ortak bildiride, UAEA'nın İran'daki denetim faaliyetlerine yeniden başlayabilmesinin saldırıların ve yeni saldırı tehditlerinin sona ermesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bildiride, İran'a ve nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıların UAEA'nın bu tesislerde doğrulama ve denetim faaliyetlerini zorlaştırdığı ve güç kullanma tehditlerinin, BM Şartı'nda yer alan güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunma yasağını ihlal ettiği belirtildi.

İran'ın savaş koşullarında olmasına karşın Buşehr'deki nükleer tesisinde UAEA'nın talep ettiği doğrulama ve denetim faaliyetlerine izin verdiği hatırlatılan bildiride, İran'a yönelik saldırıların tekrarlanmayacağına ilişkin güvencenin sağlanmasının önemini vurgulandı.

Bildiride, "askeri saldırı veya saldırı tehditleri devam ederken söz konusu tesislerde denetimlerin uygulanması konusunda ısrar edilmesinin UAEA'nın İran'daki doğrulama faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına katkı sağlamayacağı" ifade edildi.

Son olarak bildiride, mevcut sorunların çözümü için karşılıklı saygı ilkesine dayalı siyasi ve diplomatik temaslar ile diyaloğun sürdürülebilir tek yol olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA