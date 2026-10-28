Rusya İnsan Hakları Komiseri Oleşki ateşkesinin 1 Kasım 22.59'a kadar süreceğini söyledi

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MOSKOVA, 28 Ekim (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentinde insani yardım operasyonu nedeniyle başlatılan ateşkesin Moskova saatiyle 1 Kasım saat 22.59'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Yerel basında salı günü yer alan haberlere göre Lantratova, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulandığını ve herhangi bir ihlal bildirilmediğini belirtti. Lantratova, bölge sakinlerine yardım ulaştırılabilmesi için ateşkesin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Ukrayna'nın kontrolündeki Herson kentinin karşısında yer alan Oleşki'de ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Bölge sakinleri devam eden çatışmalar nedeniyle gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimde giderek daha fazla sıkıntı yaşandığını bildiriyor.

Rusya ve Ukrayna, insani yardım sevkiyatlarını ve sivillerin tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla cuma günü bölgede geçici bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua