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MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda buludu, 2 Kasım 2026.

Lantratova, Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentindeki insani ateşkeste hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua