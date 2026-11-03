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Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Oleşki'de insani ateşkese uyulduğunu söyledi

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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Moskova'da Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentindeki insani ateşkeste hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Bu değerlendirme Oleşki'de ateşkesin taraflarca uygulandığını gösteriyor.

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda buludu, 2 Kasım 2026.

Lantratova, Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentindeki insani ateşkeste hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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