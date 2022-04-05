Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda en çok siviller zarar görüyor
AA - Leon Klein - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Leninski bölgesinde bazı binalar bombardıman sonucu hasar gördü. Güvenlik güçleri bölgede çalışma yürüttü.