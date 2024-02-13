Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkardı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Kremlin yönetimine karşı açıklamalarıyla bilinen Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.

ARANANLAR LİSTESİNE EKLENDİ

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi. Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'DEN KALLAS'A DESTEK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya tarafından hakkında arama kararı çıkartılan Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a desteğini bildirerek, kararın Estonyalı lider için "onur nişanı olduğunu" ifade etti. Michel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Kallas ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini kaydederek, "Kremlin'in savaş çığırtkanlığı bizi yıldıramaz." ifadesini kullandı.

Kararın Kallas için "onur nişanı olduğunu" belirten Michel, "Kaja Kallas; Rusya'nın 'arananlar' listesinde yer almanızı, AB'nin, üzerine kurulduğu değerleri ve ilkeleri yılmadan savunmanızın bir onur nişanı olarak taşıyabilirsiniz." mesajını paylaştı.