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Rusya: Güney Çin Denizi Tahkim Sürecinin Meşruiyetini Tanımıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Çin Denizi'ndeki sözde tahkim sürecinin meşruiyetini tanımadıklarını, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bölge dışı güçlerin müdahalesine karşı olduklarını vurguladı.

MOSKOVA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın sözde Güney Çin Denizi tahkim sürecinin meşruiyetini tanımadığını belirterek, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çin'in sözde tahkim sürecine katılmadığını ve tahkim heyetinin bu konuda herhangi bir yargı yetkisine sahip olmadığı yönündeki tutumunu kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlatan Zaharova, Çin'in söz konusu uyuşmazlığın çözümüne gerekli rızayı vermemesi nedeniyle Rusya'nın da tahkim sürecinin meşruiyetini tanımadığını vurguladı.

Bölge dışı güçlerin Güney Çin Denizi meselesine müdahalesine karşı olduklarını belirten Zaharova, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ile Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu temelinde siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın bu konudaki tutumunun "siyasi değil, tamamen hukuki" olduğunu söyleyen Zaharova, bu yaklaşımın, devletleri ilgilendiren uyuşmazlıkların uluslararası yargı ve tahkim organları tarafından ele alınabilmesi için ilgili devletlerin rızasının gerekli olduğu ilkesine dayandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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