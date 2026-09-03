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Lavrov: Goethe Enstitüsü şubelerini kapatacağız

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararlarına misilleme olarak Goethe Enstitüsü'nün Rusya'daki şubelerini kapatacaklarını duyurdu; Batı'yı yaptırımlarla diplomasi yürütmekle ve Kiev'in saldırılarını teşvik etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın kararlarına karşılık olarak Goethe Enstitüsünün Rusya'daki şubelerini kapatacaklarını bildirdi.

Bakan Lavrov, Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında öğrencilere konferans verdi.

Lavrov, Avrupa'nın Rusya'yı düşman gördüğünü belirterek, "Duvarlar inşa etmiyoruz. Kendimizi Avrupa'dan izole etmek istemiyoruz. Avrupa kendisini bizden uzaklaştırdı. Avrupa dürüstçe işbirliği yapmaya hazır değil. Bunu yapmayı bilmiyor. Avrupa hiçbir zaman kendi kaynaklarıyla ve kendi zekasıyla yaşamadı. Her zaman başkalarından geçindi." dedi.

Almanya'da Nazizm'in canlanmaya başladığına işaret eden Lavrov, Berlin'in ülkesini askerileştirme yönünde yaklaşım sergilediğini, bunun Avrupa için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Batı, anlaşmak yerine kendi koşullarını dayatmak istiyor. Batı, diplomasiyi yaptırımlar aracılığıyla yürütüyor. Batılı meslektaşlarımız, kendilerine göre yanlış yapanlara hemen yaptırımlar uyguluyor." ifadelerini kullandı.

"Batı, Kiev'in terör saldırılarını teşvik ediyor"

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil altyapıya "terör" saldırıları düzenlediğini kaydeden Lavrov, bu eylemlerin Batı tarafından teşvik edildiğini söyledi.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımıyla ilgili ise "Onlar, sınırlarımızda tehlike yaratarak, meseleyi çözmek yerine dondurmak istiyor. Biz bunu kabul edersek, Nazizm'in canlanmasına izin vermiş oluruz." şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, meselenin sahadaki gerçekler doğrultusunda çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Berlin, İHA konusunda kanıt sunmadı"

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendiren Lavrov, Berlin'in bu konuda herhangi bir kanıt sunmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini kaydederek, "Goethe Enstitüsünün Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg kentlerinde şubeleri var. Kültür merkezimiz (Rus Evi), orada kapatıldıktan sonra elbette, bu şubeler kapatılacak." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, Almanya'nın bu yöndeki eğilimleri baltalamaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA
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