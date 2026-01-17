Haberler

Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdikleri kaydedilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Privolye, Zaporijya bölgesinde de Priluki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
