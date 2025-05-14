Rusya, Donetsk'teki Mihaylovka'yı Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Mihaylovka yerleşim yerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerleyişinde önemli bir adım atıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Mihaylovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mihaylovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Mirolyubovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel