Haberler

Rusya: Donetsk'te Nikolayevka yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' saldırılarına karşılık Rus ordusunun gece boyunca hipersonik Kinjal füzeleri dahil yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri havaalanları ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan kongreye damga vuran mesaj
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor