Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri havaalanları ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.