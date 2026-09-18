Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği bildirildi.
Açıklamada, "Merkez ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA