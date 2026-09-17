Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor"

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını savunarak, "Batılı seçkinler, Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen "Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi" kongresine katıldı.

Kongrede konuşan Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik eylemlerine ilişkin, "Batılı seçkinler, Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor. Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor." yorumunu yaptı.

Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini kaydeden Lavrov, bunu yapmak için gerekli imkanlara sahip olduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Avrupa'nın Kiev yönetimini destekleyerek, Nazizmi benimsediğini ve bunun utanç verici olduğunu" söyledi.

ABD'nin Avrupalı ülkelerin aksine diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Biz de ciddi istişareler için her zaman açığız." dedi.

Bakan Lavrov, kurulan diyaloğa rağmen Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklerin yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: AA