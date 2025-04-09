Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

İBB'deki yolsuzluk soruşturması için bu ifadeyi ilk kez kullandı
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Lavrov forumda açıklamalarda bulunarak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. Zakharova, Lavrov'un forumda konuşma yapacağını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Maria Zakharova, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi. Zakharova, "Sergey Lavrov, Türk Dışişleri Bakanının daveti üzerine 4'üncü Antalya Diplomasi Forumuna katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Rus Dışişleri Bakanı, forumda konuşma yapacak ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak" dedi.

Maria Zakharova, Lavrov'un ikili görüşmelerinde, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra belirli devletlerle ilişkilerin güncel yönleri de dahil olmak üzere küresel gündemdeki kilit konuların ele alınmasının planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.