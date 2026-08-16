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Şam-Moskova uçuşları 1,5 yıl sonra yeniden başladı

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Suriye Hava Yolları, Moskova-Şam seferlerini yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yeniden başlattı. Yetkililer, uçuş ağını genişleterek Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştırmayı ve Avrupa'da yeni destinasyonlar açmayı hedefliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Şam Havalimanı'na ulaştı.

Suriye Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan yerel saatle 09.00'da havalandı.

Yaklaşık 4 saat 50 dakika sürmesi planlanan uçuşun ardından uçak, Uluslararası Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

Suriye'nin uluslararası hava ulaşım ağı genişliyor

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Semih Urabi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Şam- Moskova hava hattının yeniden açılmasının Suriye'nin bölgesel ve uluslararası hava ulaşım ağına dönüşü açısından önemli olduğunu söyledi.

Urabi, Suriye Hava Yolları'nın yeni bir anlayışla bölgesel ve uluslararası uçuş ağını genişletmeyi hedeflediğini ifade etti.

Suriye'yi dünyanın önemli başkentleri ve şehirleriyle yeniden bağlamanın kurumun öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Urabi, Suriye Hava Yolları'nın gelecek dönemde Avrupa'da 4 yeni destinasyona uçuş başlatmasının planlandığını kaydetti.

Uçuş ağının genişletilmesiyle yurt dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılmasının da amaçlandığını belirten Urabi, Moskova hattının ardından Halep ve Lazkiye havalimanlarına yönelik uçuşların da değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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