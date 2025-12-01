Haberler

Rusya'dan NATO'ya Sert Tepki: 'Agresif Davranışlar Sorumsuzca'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya karşı daha agresif davranması gerektiği yönündeki açıklamaları, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak değerlendirdi ve bu tür söylemlerin uluslararası güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya karşı daha agresif davranması gerektiği şeklindeki açıklamaların "Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim" olarak değerlendirdi.

Zaharova, NATO Askeri Komitesi Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'nin Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın sözde "hibrit saldırılarına" karşı NATO'nun daha agresif davranması gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Bu tür söylemlerin uluslararası güvenliği doğrudan olumsuz etkilediğini belirten Zaharova, söz konusu açıklamaları "son derece sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Zaharova, "Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür açıklamalarda bulunanlar, ittifak üyeleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan riskleri ve olası sonuçları anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun uzun süredir gerçek niyetlerini gizlemediğini kaydeden Zaharova, ittifakın Rusya'yı "saldırgan nükleer söylem" ve kanıtı olmayan "hibrit saldırılarla" suçlamaya devam ettiğini söyledi.

Zaharova, NATO ülkelerinde "Rusya'nın yakın tehdit oluşturduğu" yönünde oluşturulan atmosferin olumsuz durumu daha da körüklediğini dile getirerek, Brüksel'in "NATO'nun tamamen savunma amaçlı ittifak" olduğu tezinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Derbide 1 Aralık kabusu! 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı

Dev derbide 1 Aralık kabusu!
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.