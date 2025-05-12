ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Rusya'dan Batılı Ülkelere Ateşkes Eleştirisi

Rusya'dan Batılı Ülkelere Ateşkes Eleştirisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna destek vermek için 30 günlük ateşkes talebinde bulunduğunu eleştirdi. Ayrıca geçmişteki Minsk anlaşmalarının yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusuna "nefes aldırmak" için 30 günlük ateşkes konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sadece bir defa 9 Aralık 2019'da Paris'te bir araya geldiklerini söyledi.

Normandiya Formatı'nda gerçekleşen görüşmede, Zelenskiy'nin üzerinde önceden mutabakat sağlanan bir belgeyi imzalamayı reddettiğine işaret eden Zaharova, "Silahlı güçlerin tüm temas hattı boyunca çekilmesine ilişkin hükmün kaldırılmasını talep etti. Bunun yerine, güçlerin yalnızca üç alanda çekilmesine ilişkin ifadelerde ısrar etti. Ancak daha sonra bu taahhütlerini bile yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Ağustos 2022'de yaptığı açıklamalarda hiçbir taahhüdü yerine getirmeyi planlamadıklarını ve bunun yerine Rusya ile savaşa hazırlandıklarını "itiraf ettiklerini" vurguladı.

Ukrayna'nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğine işaret eden Zaharova, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.

Zaharova, benzer bir durumun yine yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor."

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.