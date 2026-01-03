ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Rusya: Venezueala, Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Sahip

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı. Açıklamada, Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiği belirtilerek, Venezuela'nın dış askeri müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve Bolivarcı yönetime destek verildiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Washington yönetiminin saldırıya gerekçe olarak ileri sürdüğü iddiaların temelsiz olduğu belirtilerek, ABD'nin pragmatik diplomasiden uzaklaşıp ideolojik düşmanlık temelinde hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm taraflara gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapılırken, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtildi.

Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezuela'nın dış askeri müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Rusya, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda Bolivarcı yönetimi desteklediğini duyurdu.

Moskova ayrıca, Venezuela ve Latin Amerika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağrılması yönündeki taleplerini desteklediğini açıklarken, Rusya'nın Karakas Büyükelçiliği'nin normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü, yerel makamlar ve Rus vatandaşlarıyla temas halinde olduğu, şu ana kadar herhangi bir Rus vatandaşının yaralandığına dair bilgi bulunmadığı bildirildi.