Rusya'da Sanayi Tesisinde Yangın: 11 Ölü, 130 Yaralı

MOSKOVA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın batısındaki Ryazan bölgesinde bir sanayi tesisinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi de yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı cumartesi günü Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Maalesef toplamda 11 kişi hayatını kaybetti ve 130 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, daha önce hava harekat grubuna bağlı köpekli ekipler tarafından tespit edilen bir kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti.

Açıklamada olay yerine 360'tan fazla uzman personel ve 90 adet ekipman gönderildiği, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangın, yerel saatle sabah 10.30 sıralarında Şilovskiy Bölgesi'ne bağlı Lesnoy kentindeki bir fabrikanın üretim atölyesinde başladı.

Yerel soruşturma makamları, olayla ilgili olarak tehlikeli üretim tesislerinde sanayi güvenliği kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma başlattı.