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Rusya'da polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

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Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde gece devriyesindeki bir polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polisten 2'si hayatını kaybetti. Saldırganın araca ateş açtıktan sonra polislere ait silah ve mermileri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

- Rusya'da polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde gece devriyesindeki bir polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polisten 2'si hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Gece devriyesindeki bir polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda Murat Kalakhanov ve Roman Gushchin isimli 2 polis hayatını kaybetti. Araçtaki diğer polis ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırganın araca ateş açtıktan sonra polislere ait silah ve mermileri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

"Rus Ceza Kanunu'na göre dava açıldı"

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Komite, saldırıyla ilgili Rus Ceza Kanunu'na göre dava açıldığını açıklarken, soruşturmada olayın terör saldırısı olma ihtimali de değerlendiriliyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı, tüm kaçış yollarında kontrollerin arttırıldığı ve güvenlik kameraları üzerinden saldırganın belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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