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Rusya'da Ivan Kupala Günü kutlamaları

AA - Alexander Manzyuk - Güncel
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Rusya, Belarus, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde geleneksel olarak kutlanan Yaz gündönümü festivali "Ivan Kupala" Moskova'da kutlandı.

Rusya, Belarus, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde geleneksel olarak kutlanan Yaz gündönümü festivali "Ivan Kupala" Moskova'da kutlandı. Ivan Kupala, bitki toplama, şenlik ateşi yakma ve nehirde yüzme gibi bir dizi Slav ritüelini içerir.

AA / Alexander Manzyuk - Güncel

Polonya Belarus Moskova Rusya Güncel Haberler

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