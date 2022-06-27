Rusya'da Ivan Kupala Günü kutlamaları Rusya, Belarus, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde geleneksel olarak kutlanan Yaz gündönümü festivali "Ivan Kupala" Moskova'da kutlandı. Rusya, Belarus, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde geleneksel olarak kutlanan Yaz gündönümü festivali "Ivan Kupala" Moskova'da kutlandı. Ivan Kupala, bitki toplama, şenlik ateşi yakma ve nehirde yüzme gibi bir dizi Slav ritüelini içerir. AA / Alexander Manzyuk - Güncel Polonya Belarus Moskova Rusya Güncel Haberler

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